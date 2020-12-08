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Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memurunun komşularından anlamlı kampanya

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

Gözaltına almak istediği cinayet zanlısının açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının evinin bulunduğu sokağa verilmesi için komşuları imza topladı

Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının evinin bulunduğu sokağa verilmesi için komşuları imza kampanyası düzenledi.

Şehit Barış Göl'ün merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi Güneş Tepe Sitesi'ndeki komşuları, şehidin isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi isteğiyle harekete geçti.

Bu kapsamda imza kampanyası başlatan site sakinleri, topladıkları imzaları belediye yetkililerine iletilmesi amacıyla muhtarlığa teslim etti.

Göl'ün komşularından Leyla Odunkıran Kekil, şehit komşularının adını sokakta yaşatmak istediklerini söyledi.

Barış Göl'ün sitede sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu belirten Kekil, "Barış çok babacan sevecen, hiç kimsenin kalbini kırmayan, çocuklarla çocuk, yetişkinlerle yetişkin, nerde bir mazlum görse koşan, herkesin sevdiği bir komşuydu." dedi.

Komşulardan Ekrem Bayhan da talepleri karşısında yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.

- Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve yaralı olarak yakalanan zanlı M.K. ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binasında ölmüştü.

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