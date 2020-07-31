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Kahramanmaraş'ta şehitlikte hüzünlü bayram

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta şehitlikte hüzünlü bayram

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Evlatları ve yakınlarının mezarı başında bayram geçiren aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı, temizlik yaptı.

Hüzünlü bayramın yaşandığı şehitlikte, yoldan geçen vatandaşların da şehitler için dua ettiği görüldü.

Şehit uzman çavuş Gürcan Kepekçi'nin kayınvalidesi Hatice Akeniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bir bayram geçirdiklerini, şehitlerini yalnız bırakmamak için mezarlığa geldiklerini belirtti.

Acılarının, ilk gün gibi olduğunu ifade eden Akeniş, "Hem damadım hem de diğer şehitlerimizi ziyarete geldik. Ailecek her bayram ve aralarda şehidimize geliriz. Allah ülkemize zeval vermesin." dedi.

Şehitliği ziyaret eden Zafer Kılıçoğlu ise canlarını bu vatan için feda eden şehitleri ziyaret etmemenin bir eksiklik olduğunu söyledi.

Yakınlarını ziyarete geldiğini ifade eden Kılıçoğlu, "Vatanımızı koruyan askerlerimiz ve polislerimiz bizim evladımızdır. Bizler de zamanında vatani görevimizi yaptık. Vatan bir kutsal emanettir. Mezarlığa büyüklerimizi ziyarete geldikten sonra vatanımızı beklerken şehit olan asker ve polislerimize dua ettik." dedi.

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