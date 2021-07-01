Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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