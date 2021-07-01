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Kahramanmaraş'ta seyyar satıcıyı yağmaladığı iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis cezası

01.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta seyyar satıcıyı yağmaladığı iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir seyyar satıcının aracını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 10, diğerine 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kırsal Gökçek Mahallesi'ne 16 Ağustos 2020'de satış için giden seyyar satıcı Mustafa G'nin aracının yağmalaması ve bin 700 lirasının alınması olayının karar duruşması yapıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar H.Z. (68) ve E.Z. (24) duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, E.Z'ye "yağma" suçundan 10, H.Z'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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