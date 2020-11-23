Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'taki silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Barbaros, Ertuğrul Gazi, Dumlupınar mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, 1 tabanca, 1 kabzeli kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, kanuna aykırı oluklu kasatura, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişegi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.