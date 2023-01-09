Kahramanmaraş'ta silahla soygun yapan şüpheli tutuklandı

Kümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren markete gelen maskeli bir kişi, elindeki tabancayı çalışanlara doğrultarak, kasadaki bin lirayı alıp, cebinden çıkardığı dolu tabanca fişeklerini de tezgaha bırakarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.A. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

