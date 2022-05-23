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Kahramanmaraş'ta silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti

23.05.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

Kırsal Yapraklı Mahallesi'nde bakkal işleten Seyit Ali Gül (34) ile H.Ö. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ö, silahla Gül'e ateş etti.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.Ö. suç aleti silahla yakalandı.

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