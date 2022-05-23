Kahramanmaraş'ta silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

Kırsal Yapraklı Mahallesi'nde bakkal işleten Seyit Ali Gül (34) ile H.Ö. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ö, silahla Gül'e ateş etti.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.Ö. suç aleti silahla yakalandı.



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