Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.

