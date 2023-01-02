Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.
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