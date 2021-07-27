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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

27.07.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Cadde'sinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, Halil İbrahim E, Bahri E, Ö.E, S.E, B.A. ve A.A. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Halil İbrahim E. ve Bahri A. kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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