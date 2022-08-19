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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

19.08.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Veysi Kaynak Bulvarı'nda kurulan pazar yerine gelen F.B, elindeki av tüfeğiyle henüz bilinmeyen bir nedenle pazar esnafı A.E. ve Ü.K’ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E ve Ü.K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş silahlı kavga

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