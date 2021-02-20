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Kahramanmaraş’ta silahlı olaylara karışan 2 kişi tutuklandı

20.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta silahlı olaylara karışan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta silahlı olaylara karışıp polis tarafından yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Onikişubat ilçesinde bir kişinin yaralanması ve bir ikametin zarar görmesine nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta silahlı olaylara karışıp polis tarafından yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Onikişubat ilçesinde bir kişinin yaralanması ve bir ikametin zarar görmesine nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemesi ve detaylı çalışma neticesinde, A.B (20) ve K.S (20) saklandıkları yerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir başka olay ise, Dulkadiroglu ilçesinde yaşandı. H.K (23) ve V.K (23) kullandıkları araçla seyir halindeyken havaya ateş etmesini görüntüye alarak sosyal medyadan paylaştı.
Tepki çeken görüntülerle ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte araç içerisinde havaya ateş etme olayına adı karışan iki kişiyi kullandıkları 2 adet pompalı tüfekle yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ta silahlı olaylara karışan 2 kişi tutuklandı

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Dulkadiroglu
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