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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 5 yaralı

06.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta yaşayan aileye evlerinin bahçesinde oturdukları esnada A.Y. (32) tüfekle ateş açtı.

Saldırıda A.A. (5), M.A. (3) ile A.A. (36), A.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli A.Y'yi kısa sürede yakaladı.

Saldırıda kullanılan fişeklerde saçma yerine bulgur bulunduğu öğrenildi.

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