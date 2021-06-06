Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta yaşayan aileye evlerinin bahçesinde oturdukları esnada A.Y. (32) tüfekle ateş açtı.

Saldırıda A.A. (5), M.A. (3) ile A.A. (36), A.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli A.Y'yi kısa sürede yakaladı.

Saldırıda kullanılan fişeklerde saçma yerine bulgur bulunduğu öğrenildi.



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