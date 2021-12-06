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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı

06.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.

Üngüt Mahallesi'nde Kadir Ö'ye ait iş yerine gelen M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri sahibine ateş etti.

Yaralanan ve çevredekiler tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ö, tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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