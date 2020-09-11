Kahramanmaraş’ta suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması olup yakalanan 38 kişiden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Aranan şahısların bulunabileceği yerlerde uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 38 şahıs tespit edilip yakalandı.

Yapılan operasyonda çocuğun cinsel istismarı suçundan 13 yıl ceza ile aranan bir kişi, hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay ceza ile aranan 1 kişi, fuhşa teşvik etmek suçundan 6 yıl 3 ay ceza ile aranan 1 kişi ve diğer suçlardan 2 ile 5 yıl arası hapis cezası ile aranan 7 kişi ve 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 10 kişi yakalandı.

Uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhşa teşvik, cinsel taciz, trafiği tehlikeye sokmak, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 38 şüpheli gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

38 şüpheliden 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

