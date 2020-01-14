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  4. Kahramanmaraş’ta sürücülere denetim

Kahramanmaraş’ta sürücülere denetim

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik denetim yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi polis ekipleri Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi polis ekipleri Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler, özellikle gece geç saatlerde trafiği tehlikeye sokan abart egzozla insanları rahatsız eden sürücülere yönelik alkol denetimi ve genel araç sorgusu yaptı. Yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere işlem yapıldı.
Yapılan trafik denetimlerinin önemli olduğunu söyleyen sürücü Ali Keskin, “Polislerimizin yaptıkları işler çok zor, Allah yardımcıları olsun. Uygulamalar da çok önemli. Alkol uygulaması da iyi bir uygulama ve gece geç saatlerde artan araçla alkol kullanımına karşı yapılan çalışmadır” diye konuştu.
İhbarların yoğun olarak yapıldığı bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerin artacağı öğrenildi.

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