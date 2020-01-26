Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Özgür İ. (38) idaresindeki 27 HL 805 plakalı otomobil, Narlı-Pazarcık kara yolu 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Hatice İ. (34), Zeynep İ. (53), Fatma E. (50), Zelal E. (17) ve Eylül İ. (5) yaralandı.
112 Acil servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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