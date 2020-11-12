Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmak isteyen şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde oturan Y.D'nin elindeki çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin yolculuk yaptığı aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 7 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak yetkililere teslim edilirken, yakalanan zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

