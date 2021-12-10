YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta tarihi kalıntı bulunan alanda arkeolojik kazı başlatıldı

Kahramanmaraş'ta tarihi kalıntı bulunan alanda arkeolojik kazı başlatıldı

10.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tarihi kalıntı bulunan alanda arkeolojik kazı başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Efsus Turan Mahallesi'nde tarihi kalıntıların bulunduğu Arabisus'ta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, ilçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Arabisus mozaik kalıntılarının bulunması amacıyla arkeolojik kazı çalışmalarına başlandığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Burada var olduğu bilinen mozaikler Zeugma, Germenicia ve Arabisus arasındaki üçgeni tamamlayabilir. Buradaki mozaiklerin gün yüzüne çıkartılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sene başında girişimimiz oldu. Konuyu ayrıca Kahramanmaraş milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan'a ilettik. Şu anda sondaj çalışmaları yapılıyor. Mozaik alanlarının çevreye yayılıp yayılmadığı kontrol ediliyor. Burada Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları yaklaşık bir hafta devam edecek. İnşallah mozaik alanlarının varlığı tespit edilir ve sürekli kazı çalışmaları haline gelir. Burada bulunan her bulgu Afşin'e değer katacak. Özellikle alanın genişlemesi ve yeni alanların bulunması Afşin'in tarihi ve turizm değerini artıracak. Bölgemize gelen ziyaretçi sayılarının artması hem ilçemize hem de vatandaşımızın gelirinin artmasını sağlayacak."

Mozaiklerin ortaya çıkması durumunda bölgeyi arkeopark haline getireceklerini belirten Güven, bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildiAntalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:29
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Besler Eczanesi
Dulkadiroglu
Güleryüz Eczanesi
Dulkadiroglu
Aysın Eczanesi
Onikisubat
Cennet Eczanesi
Onikisubat
Çagrı Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.