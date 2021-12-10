Kahramanmaraş'ta tarihi kalıntı bulunan alanda arkeolojik kazı başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Efsus Turan Mahallesi'nde tarihi kalıntıların bulunduğu Arabisus'ta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, ilçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Arabisus mozaik kalıntılarının bulunması amacıyla arkeolojik kazı çalışmalarına başlandığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Burada var olduğu bilinen mozaikler Zeugma, Germenicia ve Arabisus arasındaki üçgeni tamamlayabilir. Buradaki mozaiklerin gün yüzüne çıkartılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sene başında girişimimiz oldu. Konuyu ayrıca Kahramanmaraş milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan'a ilettik. Şu anda sondaj çalışmaları yapılıyor. Mozaik alanlarının çevreye yayılıp yayılmadığı kontrol ediliyor. Burada Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları yaklaşık bir hafta devam edecek. İnşallah mozaik alanlarının varlığı tespit edilir ve sürekli kazı çalışmaları haline gelir. Burada bulunan her bulgu Afşin'e değer katacak. Özellikle alanın genişlemesi ve yeni alanların bulunması Afşin'in tarihi ve turizm değerini artıracak. Bölgemize gelen ziyaretçi sayılarının artması hem ilçemize hem de vatandaşımızın gelirinin artmasını sağlayacak."

Mozaiklerin ortaya çıkması durumunda bölgeyi arkeopark haline getireceklerini belirten Güven, bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

