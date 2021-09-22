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Kahramanmaraş'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

22.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kızıl şahini yaralı bulan vatandaş itfaiye ekiplerine verdi.

Ekipler tarafından su ve yiyecek verilen kızıl şahin, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

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