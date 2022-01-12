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Kahramanmaraş'ta tekne çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

12.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tekne çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tekne çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hasancıklı Mahallesi'nde tekne hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüten ekipler, tekneyi R.C. (36), H.P. (26) ve M.Ş.P'nin (25) çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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