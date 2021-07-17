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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangında hasar tespiti sürüyor

17.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangında hasar tespiti sürüyor

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında meydana gelen zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının da bulunduğu 5 tesise sıçrayan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yangında zarar gören malzemeler, iş makineleriyle başka alanlara taşınıyor.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

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