Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangında hasar tespiti sürüyor

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında meydana gelen zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının da bulunduğu 5 tesise sıçrayan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.
Yangında zarar gören malzemeler, iş makineleriyle başka alanlara taşınıyor.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.
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