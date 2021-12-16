Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir çiftçinin telefonla dolandırıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kelibişler Mahallesi'nde yaşayan Y.A. (57) telefonda kendisini emniyet personeli olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Y.A. ifadesinde "hakkında suç dosyası var kaldırılması için elinde ne kadar para ve altın varsa hazır et" demesi sonucu elindeki 139 bin lira ve 8 cumhuriyet altınını elden şüpheli şahsa teslim ettiğini ve bir gün sonra dolandırıldığını anlayıp jandarmaya başvurduğunu belirtti.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) desteğiyle, şüphelilerin E.T. (35), İ.T. (18) ve E.Ç. (27) olduğunu ve araçla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini tespit etti.

Belirlenen adrese Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirdi.

Para ve altınlar Y.A'ya teslim edilirken şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

