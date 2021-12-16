YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

16.12.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir çiftçinin telefonla dolandırıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kelibişler Mahallesi'nde yaşayan Y.A. (57) telefonda kendisini emniyet personeli olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Y.A. ifadesinde "hakkında suç dosyası var kaldırılması için elinde ne kadar para ve altın varsa hazır et" demesi sonucu elindeki 139 bin lira ve 8 cumhuriyet altınını elden şüpheli şahsa teslim ettiğini ve bir gün sonra dolandırıldığını anlayıp jandarmaya başvurduğunu belirtti.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) desteğiyle, şüphelilerin E.T. (35), İ.T. (18) ve E.Ç. (27) olduğunu ve araçla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini tespit etti.

Belirlenen adrese Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirdi.

Para ve altınlar Y.A'ya teslim edilirken şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Kahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıKahramanmaraş'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:44

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Sema Eczanesi
Dulkadiroglu
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
Hüsna Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Nımet Eczanesi
Onikisubat
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.