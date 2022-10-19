YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı

Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı

19.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

A.O. yönetimindeki 27 AGT 001 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Necip Fazıl Tüneli girişinde, lastiği patladığı için yol kenarına alınan tıra müdahale eden 4 kişiye çarptı.

Kazada F.T, H.Ü, M.T. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.T. ve H.Ü'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü A.O, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandıGaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı
Kilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezasıKilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş kaza

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:22
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:13
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.