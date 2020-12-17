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Kahramanmaraş’ta toplantı ve gösterilere kısıtlama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında valilik tarafından toplantı ve gösterilere 14 gün kısıtlama getirildi.Kahramanmaraş Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla ilgili olarak yaptığı duyuruda, "Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında valilik tarafından toplantı ve gösterilere 14 gün kısıtlama getirildi.
Kahramanmaraş Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla ilgili olarak yaptığı duyuruda, "Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin 15/12/2020 günü saat:00.01’den 28/12/2020 günü saat:23.59’a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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