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Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 15.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir girişimci, serada Hindistan cevizi kabuğu (kokopit) ile topraksız çilek üretimine başladı.Dulkadiroğlu ilçesi, Şerefoğlu Mahallesinde 11 dönüm kapalı alanda 235 bin çilek fidesi ekildi.

Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi

Kahramanmaraş’ta bir girişimci, serada Hindistan cevizi kabuğu (kokopit) ile topraksız çilek üretimine başladı.
Dulkadiroğlu ilçesi, Şerefoğlu Mahallesinde 11 dönüm kapalı alanda 235 bin çilek fidesi ekildi. 50 yaşındaki Selahattin Köse, Fatih Özavcı danışmanlığında başlattığı çilek üretiminden bu yıl 150 ton rekolte bekliyor. 45 gün sonra hasada başlayacaklarını belirten Köse, “Kahramanmaraş’ın ikliminin çilek üretimine çok uygun olacağını ve bunu en kaliteli topraksız serada yapılacağını düşünerek bu adamı attık. Çıkmış olduğumuz yolda ülkemizin cari açığına destek olma mahiyetinde ihracata yönelik ve iç pazardaki çilek açığını kapatmak için 11 dönümlük topraksız çilek seramızı bölgemize kazandırdık. Serada 235 bin fidenin, Hindistan cevizi kabuğunun dış hasır lifinden elde edilen kokopite dikimini yaptık. Yaptığımız yatırımlarla istihdama da katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi

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