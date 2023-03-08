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Kahramanmaraş'ta toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı

08.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yıkılan kuru gıda toptancılar sitesi, Mehmetçik tarafından kurulan 28 çadırda hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş'ta toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayından bölgeye gelen askerler, yaklaşık 5 dönüm alana her biri 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadır kurdu.

Esnaf, yıkılan binalarından iş makineleri yardımıyla kurtardıkları malzemeleri kendilerine tahsis edilen çadırlara taşıdı. Toptancılar, çadırlarda gerekli düzenlemelerinin ardından faaliyetlerine başladı.

"BU ÇADIR OLMAZSA OLMAZLARDAN BİR TANESİ, ARTIK YERİMİZ YURDUMUZ VAR"

Toptancı esnafından İlhan Işık, AA muhabirine, deprem nedeniyle iş yerlerinin yıkıldığını söyledi.

Devletin depremin ilk gününden bu yana kendilerine gerekli desteği verdiğini vurgulayan Işık, "Dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Şükür, destekler geldi. Bu çadır olmazsa olmazlardan bir tanesi, artık yerimiz yurdumuz var. Bugün depo arasak bulamıyoruz, depolar hasarlı. Devletimize milletimize, bize yardım edenlere etmeyenlere, dua edenlere herkese teşekkür ederim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Mehmetçiğimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Muaz Kılıç ise Mehmetçiğin kendilerini büyük bir imkan sunduğunu işaret ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim ne yapacak gücümüz ne de takatimiz kaldı. İş yerlerimiz tamamen yıkıldı. Toptancılar sitesinde gözle görülür, elle tutulur iş yeri kalmadı." dedi.

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