YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

11.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

1/

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ali Ö'nün kullandığı 46 S 3086 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Y'nin kullandığı 27 Z 6101 plakalı hafif ticari araç Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi Söğütlü Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza anında köprüden geçen bisiklet sürücüsü Süleyman S. de bisikletini durduramayarak hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Y. ile araçtaki yolcu Hasan Y. ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturduKahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:40

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Solmaz Eczanesi
Dulkadiroglu
Tomar Eczanesi
Dulkadiroglu
Arslantürk Eczanesi
Onikisubat
Kaytan Eczanesi
Onikisubat
Mert Eczanesi
Onikisubat
Okan Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.