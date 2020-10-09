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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.10.2020 21:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolu Ördek Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolu Ördek Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücüsü belirlenemeyen 06 HV 180 plakalı araç aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Römorkun altına giren araçta bulunan Abdusselam Demir, Beytullah Demir, Nuh Kartal ve İsmail Kartal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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