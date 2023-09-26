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Kahramanmaraş’ta trafik kazası güvenlik kamerasında

26.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Caddesinde meydana geldi. K.Ç idaresindeki 46 TA 912 plakalı otomobil, seyir halindeyken aynı istikamette seyreden M.A. idaresindeki 46 AFA 592 otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobil sürücüsü K.Ç. ambulans ile hastaneye kaldırılırken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde ve aynı yönde olan iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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