Kahramanmaraş'ta TÜGVA'nın düzenlediği online yaz okulunda başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadenin devam ettiği ağustos ve eylül ayında TÜGVA tarafından online yaz okulu düzenlendi.

"Çocuklarımız 3 boyutlu olarak yetişsinler, özellikle akademik olarak en güzel şekilde bilgi almış olsunlar istiyoruz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız sosyal olarak en güzel şekilde yetişsinler, her öğrencimiz sporla, sanatla ve musikiyle, kabiliyetine göre tiyatro ile bir etkinliğin içerisinde mutlaka olsun. Ahlaki olarak da, kendilerini en güzel şekilde yetiştirsinler. Hem zihin hem de gönül beslemesini aynı anda beraber yapalım istiyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların tamamında bahsettiğim 3 boyutla ilgili öğrencilerin yetiştirilmesine gayret sarf ediyoruz."

Bakanlığın TÜGVA ile yaptığı protokol çerçevesinde ortak bazı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda uygulanan online eğitimde başarılı olan öğrencileri onları yetiştiren anne ve babalarını tebrik etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Seyithanoğlu ise TÜGVA olarak ortaokul birimiyle yaptıkları çalışmanın meyvesini aldıklarını belirtti.

Bu sene pandemi dolayısıyla çalışmaları online platformda gerçekleştirdiklerini belirten Seyithanoğlu, gençlerimizin yaz ayını dolu dolu geçirmesini istediklerini kaydetti.

