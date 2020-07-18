YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta üretilen 12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

Kahramanmaraş'ta üretilen 12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta üretilen 12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 12 bin keklik, 12 ilde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonundan yetiştirilen ve nesli tehlike altında olan 12 bin kınalı keklik, "Kınalı Keklik Tahsis Programı" kapsamında Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, Muğla, Karaman, Antalya ve Denizli'ye gönderildi.

Keklikler, söz konusu iller ve Kahramanmaraş'ta da doğaya bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Saman yüklü kamyon devrildi

Saman yüklü kamyon devrildi

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Deva Eczanesi
Dulkadiroglu
Koçak Eczanesi
Onikisubat
Magralı Eczanesi
Onikisubat
Sıhhat Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Yeditepe Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mehmet Hanefi Öksüz "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" arasında

Mehmet Hanefi Öksüz "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" arasında

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.