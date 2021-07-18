Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken V.A, F.C, A.G. ve A.O.O'yu gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz