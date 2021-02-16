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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

16.02.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çeşitli adreslerde arama yaptı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çeşitli adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 10 gram metamfetamin ve 7 gram bonzai ele geçirildi. M.Ç. (28), D.Ç. (25), A.P. (27), M.Y. (25), R.D. (41) ile C.K. (46) adlı kişiler gözaltına alındı.
Öte yandan, Pazarcık ilçesi Akçalar bölgesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Akçalar Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 80 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsüne bin 404 lira cezai işlem uygulandı.
Ele geçirilen tütün Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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