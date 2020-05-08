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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı belirlenen Emre B. (31), Nuh A. (25), Hakan G. (26) ve Süleyman B. (44) suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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