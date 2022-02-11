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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

11.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Malatya'dan Adana'ya uyuşturucu götürüleceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı Serintepe yol kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki N.T'nin (23) üst aramasını yapan ekipler, 9 parça halinde 1 kilo 30 gram metamfetamin, 1 hassas teraziyle 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutukladı.

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