YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

13.09.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C, K.G.S. ve A.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacakErken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacak
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:33
İkindi
16:05
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Deva Eczanesi
Dulkadiroglu
Erdi Eczanesi
Dulkadiroglu
Dumlupınar Eczanesi
Onikisubat
Efe Eczanesi
Onikisubat
Hilal Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Demir Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.