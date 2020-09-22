YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T’nin (26) adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaşımı rahatlatacak 2 kilometrelik yolun yapımında sona gelindi
Ulaşımı rahatlatacak 2 kilometrelik yolun yapımında sona gelindi
Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
Mersin'de evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası
Mersin'de evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası
Balıkesir’de covid denetimlerinde 11 günde 3 milyon 603 bin TL. ceza uygulandı
Balıkesir’de covid denetimlerinde 11 günde 3 milyon 603 bin TL. ceza uygulandı
Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:13
Öğle
12:30
İkindi
15:56
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Aysun Eczanesi
Onikisubat
Gökçe Eczanesi
Onikisubat
Gündoğan Eczanesi
Dulkadiroglu
Güney Eczanesi
Onikisubat
Hilal Eczanesi
Onikisubat
Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.