YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

26.08.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Y.D'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Alfi" desteğiyle yapılan aramada, vites kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu olduKahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu
Denizli'de yolcu otobüsü devrildiDenizli'de yolcu otobüsü devrildi
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:50
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.