YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

22.12.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda, M.P, M.İ, H.H. ve M.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 54 captagon hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandıKahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladıPalandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.