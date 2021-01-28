YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

28.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun’a bağlı Tombak Mahallesinde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun’a bağlı Tombak Mahallesinde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 15 gram kubar esrar maddesi ve kağıt içerisine sarılı tütün ile karıştırılmış olduğu değerlendirilen 5 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütmeye yarayan aparat, kutu içerisinde 8 adet ekstazi olduğu değerlendirilen madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermi, 6 adet dolu kartuş, 1 adet 30 cm uzunluğunda kasatura, 1 adet el yapımı 35 cm uzunluğunda kasatura ele geçirildi.
Otomobilde bulunan C.K. (24), O.G. (33), O.K(34) gözaltına alındı. 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için toplam 10 bin 407 lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:50
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Derdiyok Eczanesi
Dulkadiroglu
İspir Eczanesi
Dulkadiroglu
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
İrşad Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Erdoğanlar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta 25 kütüphane yarıyıl tatilinde açık

Kahramanmaraş’ta 25 kütüphane yarıyıl tatilinde açık

Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

Kaçak telefonlarla yakalandı

Kaçak telefonlarla yakalandı

Kahramanmaraş’ta bulvar yenileme çalışması

Kahramanmaraş’ta bulvar yenileme çalışması

Mahçiçek: "Can dostlarımız bize emanet"

Mahçiçek: "Can dostlarımız bize emanet"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.