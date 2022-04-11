Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde valizinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelinin valizinde yaptıkları aramada 10 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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