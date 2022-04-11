YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

11.04.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde valizinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelinin valizinde yaptıkları aramada 10 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Şehit Astsubay Çavuş Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştıŞehit Astsubay Çavuş Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı
Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandıKaraman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:57
Öğle
12:38
İkindi
16:17
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.