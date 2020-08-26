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Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.08.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta bir kadın evinde ölü bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Nermin Coşkun'un yakınları, cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadıkları için evine gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Coşkun'un hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Coşkun'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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