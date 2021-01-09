Kahramanmaraş’ta yeni ambulanslar ilk sirenlerini çaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 10 adet yeni 112 Acil Yardım Ambulansı hizmete başladı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Salgın hastalık nedeniyle ilimizdeki sağlık çalışanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevli personelimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağlık çalışanlarımızın özverisinin yanı sıra; kolluk kuvvetlerimizin de yardımıyla sahada her alanda yapılan denetimler ve vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı sayesinde çok şükür ilimiz genelinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle ilgili bakanlıklarımızın almış olduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak, bu işin de üstesinden geleceğiz inşallah,” dedi.

Vali Coşkun ayrıca; yeni ambulansların ilimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Sağlık Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis edilen 10 adet yeni 112 Acil Yardım Ambulansıyla birlikte ilimiz genelinde bakanlık bünyesinde hizmet veren ambulans sayımız 70’ten 80’e çıktı. Çok şükür, devletimiz memleketimizin en ücra köşesine hizmeti ulaştırıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz de yaptığı konuşmada, “Ambulanslar arasında Yeni Doğan Nakil Ambulansı’nın da bulunduğunu belirterek, “Bu ambulansımız ilk defa ilimize tahsis edilmiş, içerisinde elektrikli sedye ve son teknoloji ürünü cihazlar bulunmaktadır. Nitelikleri sayesinde inşallah artık, her türlü zor koşulda da hastalarımıza daha iyi hizmet vereceğiz, çünkü insan hayatı mazeret kabul etmiyor” diye konuştu.

Devir teslim töreni, araçların anahtarlarının sağlık çalışanlarımıza teslim edilip incelenmesi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

