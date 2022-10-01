YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı

01.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunu esnaflar sahiplendi.

Kırsal Beyoğlu mahallesinde, temizlik işçisi Ramazan Orçan, yerde bitkin bulduğu kumru yavrusunu kedilerin zarar vermemesi için çevredeki esnafa teslim etti.

Esnaflardan Zeki Okumuş ve Recep Oğul, içecek ve yiyecek verdikleri kumru için veteriner hekim çağırdı.

Tedavisi yapılan kumruya, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü için vitamin takviyesi yapıldı.

Veteriner Hekim Hasan Deveci, AA muhabirine, kumru yavrusunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Yaralı kuş ihbarı alarak gelip gerekli muayeneyi yaptıklarını anlatan Deveci, "Herhangi bir yaralanma durumu olmadığını, vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı hayvanın dirençsiz, bakımsız kaldığını belirledik. İnşallah burada çarşıda esnaf abiler ilgilenecekler. Bizde gerekli tüm tedavilerini herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Doğaya salınıncaya kadar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Esnaflardan Zeki Okumuş da belediyenin temizlik işçisi tarafından bulunup kendilerine getirilen kumru yavrusunun doğaya bırakılıncaya kadar çarşı esnafı tarafından misafir edileceğini ifade etti.

Çarşı esnafının işlerine bereket getirmesi adına kuşa "Çarşı" ismini verdiklerini anlatan Okumuş, yarılı sanarak hekim çağırdıklarını ve gereken tüm işlemlerinin yapıldığını dile getirildi.

Recep Oğul ise "Çarşı" ismi verdikleri kuşa büyüyünceye kadar bakıp zamanı geldiğinde doğaya salmayı düşündüklerini söyledi.

Ramazan Orçan da temizlik yaptığı sırada bitkin vaziyette bulduğu kumru yavrusunu herhangi bir zarar görmemesi için esnafa teslim ettiğini anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldıÖz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulunduÇocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktıTrabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:27
İkindi
15:47
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.