Kahramanmaraş'taki Ali Kayası, cam seyir terasıyla kent turizmine katkıda bulunacak

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde yer alan, heybetiyle ziyaretçilerini büyüleyen Ali Kayası'nın turizme kazandırılması amacıyla Menzelet Barajı ve Güredil Kalesi'ne hakim bir tepeye seyir terası yapılması için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde baraj gölünden 160 metre yükseklikte sarp kayalıkların üzerine inşa edilen dört mevsim ziyaret edilebilecek cam seyir terasının Nisan 2023 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bölgedeki birinci etap çalışmaların ardından hem tekneyle hem de kara yoluyla ziyarete açılması beklenen cam seyir terasın kent turizmine de önemli katkı sunması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın çok sayıda doğal ve kültürel mirasa ev sahipliğini yaptığını dile getirdi.

Güngör, kentin turizm altyapısını her geçen gün güçlendirdiklerini belirterek Ali Kayası'na yapılan cam seyir terasın önemli proje olduğunu ifade etti.

"YILLIK 250 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR"

Edebiyat Yolu güzergahında yer alan Ali Kayası'na yapılan cam terasın bölgenin turizme kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Ali Kayası'nın çok güçlü bir hikayesi var. Burada 200 metreye yakın bir yükseklik var. Dünyanın en güzel cam seyir teraslarından biri Ali Kayası cam seyir terası olacak. Buraya yapacağımız cam seyir terası ve yeme içme mekanı Kahramanmaraş’ın turizm ve ziyaretçi sayısına çok önemli katkı sağlayacak. Buraya kara yoluyla gelen ziyaretçiler baraj üstünden tekneyle dönüş yapabilir ya da tekneyle Menzelet Barajı üstünden gelerek kara yoluyla dönebilir. Buraya geldiklerinde eşsiz manzara çerçevesinde dinlenme ve yeme içme mekanında vakit geçirebilirler. İlk etap projelerin ardından ziyaretçiler buraya gelip kamp ve yürüyüş yapabilirler. Belki buraya 1 saat diye gelenler buraya 1 gün ayıracaklar. Bu tesis ortaya çıktığında Ali Kayası için benim hedeflediğim yıllık en az 250 bin ziyaretçi."

Çalışmalar kapsamında seyir terasının etrafında çeşitli sosyal donatılarında yapılacağını ifade eden Güngör, amaçlarının Ali Kayası'nı turizmde marka haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

