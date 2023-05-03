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Kahramanmaraş'taki bir ilkokulun kantininden öğrenciler ürünleri ücretsiz alıyor

03.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulunda öğrencilere, kantinden istedikleri ürünler ücretsiz veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim öğretime ara verilen ilkokulun 24 Nisan'da yeniden açılmasıyla, öğrenciler ihtiyaçlarını kantinden karşılamaya başladı.

Okul idaresi, Kızılay ve Kiler Vakfının destekleriyle kantindeki ürünlerin öğrencilere ücretsiz verilmesini sağladı.

Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin'in katılımıyla açılışı yapılan kantinde, ürünler öğrencilere ücretsiz veriliyor.

Okulun Müdürü Faik Türk, açılış töreninde, öğrencilerine daha önce verdikleri bir sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Bölgenin 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadığını anımsatan Türk, şöyle konuştu:

"Deprem nedeniyle öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Sıralarımız, bahçelerimiz boş kaldı ve çocuk sesini özledik. Öğrencilerimize ve okulumuza kavuştuğumuz için çok mutluyum. 24 Nisan'da 600 öğrencimiz ders başı yaptı. Kantinimize gelen öğrencilerimiz ablalarından, ağabeylerinden rica ediyorlar, istediklerini alıyorlar ve ödemelerini 'teşekkür' ile gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimize fiş olarak ise okumaları için kitap takdim ediyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimize erdemler kazandırdığımıza inanıyorum. Öğrencilerimizi neşeli, mutlu görmek bizleri sevindirdi. Kantinimizin faaliyetlerine destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Türk Kızılayında psikolog olarak görev yapan Melike Taşyüz de ülkenin dört bir yanından bağışçılar tarafından gönderilen oyuncak ve atıştırmalıkları öğrencilere ulaştırdıklarını, öğrencilerin de ödemelerini "teşekkür" ve "kitap okuyarak" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Hiranur Gökmen de kantine ödemeyi "teşekkür" ederek yaptığını söyledi.

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