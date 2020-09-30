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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki grup arasında çıkan ve mahalle muhtarının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Ericek Mahallesi'nde mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü'nün (55) yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından jandarma ve emniyet tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali B. ve Altınay B. tutuklandı, diğer 8 zanlı ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 26 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmış, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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