YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ölen iki kardeş İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ölen iki kardeş İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı

12.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ölen iki kardeş İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden biri polis memuru iki kardeşin cenazesi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.

Polis memuru Ensar ile kardeşi Eftal Erkut'un cenazeleri, yakınları tarafından Ödemiş'teki evlerinin önüne getirildi. Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey İmam Hatip Lisesi Müdürü olan baba Mehmet ile anne Havva Erkut, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, helallik alınmasının ardından Efe Konut Camisi'ne götürüldü. Ensar Erkut'un Türk bayrağı örtülü tabutunu polis mangası taşıdı.

Kılınan namazın ardından iki kardeşin naaşı, Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

Polis memuru Erkut'un eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, polisin görev yaptığı Denizli'den arkadaşları ile Erkut ailesinin yakınları katıldı.

Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, 10 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Erkut ile kardeşi Eftal Erkut hayatını kaybetmiş, küçük kardeşi Furkan Ali Erkut hastanede tedavi alına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
PARTNER"Bazı şeyler bana kalsın""Bazı şeyler bana kalsın"
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın çıktıİzmir'de mobilya atölyesinde yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis

İzmir Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
19:32
Yatsı
20:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.