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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.11.2020 18:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte iki operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adres ve araçlarda dedektör köpeklerin de destek verdiği aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu il merkezinde sattıkları ileri sürülen İ.S. (34), E.A. (32), Ö.F.K. ( 25) ile M.A.E. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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