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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında bir ayda 21 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 16.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında bir ayda 21 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 kişiden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda "sokak satıcısı" olarak tabir edilen kişilere yönelik çalışmaları kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen üst ve ikamet aramalarında farklı tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 152 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.

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